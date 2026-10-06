Юные королевцы принимают участие в военно-патриотических сборах «Первый рубеж»

Три дня ребята из Королева и других городов Подмосковья будут жить в палатках и заниматься по армейскому расписанию. Для многих участников это первый опыт жизни без привычных бытовых удобств. Распорядок строится по военному образцу, поэтому от подростков требуются дисциплина, собранность и умение действовать в команде.



Программа смены сочетает физическую нагрузку и прикладные навыки. Школьники учатся обустраивать быт в полевых условиях, проходят разнообразные спортивные тренировки, знакомятся с основами огневой и медицинской подготовки. Отдельный блок посвящен основам управления БПЛА. Это направление вызывает у подростков живой интерес, а полученные знания пригодятся и в гражданских профессиях.



В расписание также включены занятия патриотической направленности: они помогают ребятам лучше понять историю страны и роль защитника Отечества.

«Три дня в палаточном лагере становятся серьезной проверкой для подростка. Здесь нет привычного комфорта, зато есть четкий распорядок, нагрузка и ответственность за товарищей. Такие сборы воспитывают силу, выносливость и патриотизм. Эти качества пригодятся ребятам независимо от того, какую профессию они выберут в будущем. Желаем нашим ребятам удачных сборов!» — отметил руководитель Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Михайлов.