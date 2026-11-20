‎По данным эксперта, в сентябре, до изменения правил льготного кредитования, в регионе было зарегистрировано 712 договоров долевого участия (ДДУ). В октябре этот показатель упал до 324 ДДУ (снижение на 16%), а ноябрь демонстрирует еще более слабую динамику: за первые две недели месяца продажи снизились на 7–14% по сравнению с предыдущим периодом. Пронин отметил, что льгота не создала новый спрос, а лишь стимулировала покупателей совершать сделки раньше срока.

‎На конец ноября на рынке региона представлено около 9,5 тыс. квартир общей стоимостью ₽82 млрд, что на 19% больше, чем в начале октября. При этом платеж по кредиту в ₽6 млн на 25 лет вырос с ₽38,7 тыс. до ₽54,5 тыс. в месяц. Массового снижения цен не произошло: в 38 из 60 проектов прайс остался неизменным. Однако некоторые девелоперы пошли на открытые скидки (до 23%) или начали субсидировать ипотечную ставку. ‎Аналитик прогнозирует, что до марта 2026 года объем продаж в Калининграде составит 280–330 ДДУ в месяц при сохранении высокого запаса лотов. Улучшить ситуацию могут снижение ключевой ставки или переход скидок из разряда временных акций в постоянное снижение стоимости квадратного метра.