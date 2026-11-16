Безвиз с Индонезией на подходе: россияне могут полететь на Бали без визы до конца 2026-го

МИД РФ допустил отмену виз с Индонезией до конца 2026 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Взаимная отмена визового режима между Россией и Индонезией может быть достигнута до конца 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил журналистам, что работа над отменой виз ведется, причем не только с Индонезией. Соответствующее заявление дипломат сделал на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — „За свободу наций!“».

По словам Иванова, конкретный результат может быть достигнут уже в текущем году. При этом точные сроки подписания соглашения дипломат не привел.

Накануне в посольстве России в Джакарте уточнили, что проект соглашения об упрощении визового режима находится на согласовании в компетентных ведомствах Индонезии. После заключения документа стороны смогут приступить к проработке полной отмены виз. При этом готовящееся соглашение не будет распространяться на въезд трудовых мигрантов.

Сейчас россияне могут оформить туристическую визу в Индонезию онлайн или получить ее по прибытии в аэропорту. Такой документ действует 30 дней.

Ранее блогер Моисеев раскрыл, от каких русских продуктов иностранцы приходят в восторг.

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