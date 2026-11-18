Зимние праздники в Подмосковье наполнятся ароматом яблочной пастилы в лимитированном оформлении, о чем сообщили представители местных культурных и производственных площадок, передает REGIONS .

Музей истории со вкусом в Коломне презентовал две новогодние новинки, объединившие старинные кулинарные рецепты и исторические сюжеты. Первая серия получила название «Пастила парадная» и вдохновлена романом Ивана Лажечникова «Ледяной дом», а ее упаковку украсили иллюстрации в эстетике XVIII века от художницы Леры Хаус. Вторая линейка под названием «Елка дома» передает атмосферу уютного семейного вечера в старинной гостиной с изразцами и винтажными елочными игрушками. Под авторской обложкой скрываются привычные лакомства: рулетики, праздничный тортик, воздушная «Союзная» и нежная муфтовая пастила.

Кроме того, к зимнему сезону готовятся и другие подмосковные предприятия. Фабрика «Победа» из Егорьевска подготовила праздничные наборы конфет, а дмитровский завод «Сокол» предложил покупателям глазированное ванильное суфле и коллекцию сладостей в виде советских елочных игрушек.