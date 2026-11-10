Топ-менеджер угольной компании стал фигурантом дела о долге в ₽150 млн

В Кузбассе судят главу угольной компании за долги работникам на ₽150 млн

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Генеральный директор угольной компании «Северный Кузбасс» предстал перед Березовским городским судом. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Топ-менеджера обвиняют в невыплате зарплаты, пишет VSE42.RU.

По версии следствия, осенью прошлого года — с октября по ноябрь — директор не перечислял деньги 1115 сотрудникам предприятия. Суммарный долг перед работниками превысил ₽150 млн.

Первое заседание открылось оглашением обвинения. Документ оказался более чем внушительным — свыше 950 страниц. Все изложенные доводы еще предстоит проверить в ходе разбирательства.

Стоит отметить, что трудности у «Северного Кузбасса» возникли задолго до нынешнего процесса. Ранее VSE42.ru писал, что компания оказалась на грани банкротства с задолженностью почти в ₽2 млрд, а ее шахты уже приостанавливали работу из-за нарушений.

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