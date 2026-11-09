Морозостойкие грибы радуют жителей Луховиц в ноябре

Пока большинство грибников уже завершили сезон, в лесах Луховиц появились необычные поздние грибы — фламмулины, известные как зимние опята. Об их первых находках изданию REGIONS рассказал местный любитель «тихой охоты» Василий Потапов.

По словам грибника, массового появления фламмулины пока не произошло. Из-за недостатка влаги привычные грибные места практически пустуют, а там, где грибы все же выросли, урожай оказался скромным. В результате Василию Потапову удалось собрать около полутора корзин. Дальнейшие перспективы сезона, по его оценке, будут зависеть прежде всего от дождей.

Фламмулина бархатистоножковая получила название зимнего опенка не случайно. Она начинает плодоносить поздней осенью и продолжает расти в холодную погоду. Во время оттепелей эти грибы можно обнаружить даже под снегом, когда другие лесные обитатели давно исчезли.

Секрет такой выносливости кроется в особых веществах мякоти, которые работают как природный антифриз и помогают клеткам переносить замерзание. Именно поэтому фламмулина становится одним из немногих вариантов для любителей грибных прогулок в конце осени и зимой.

Узнать ее можно по медово-желтой гладкой шляпке, которая во влажную погоду покрывается слизью. Ножка у гриба плотная, с характерным темно-коричневым бархатистым покрытием в нижней части. Растут зимние опята обычно крупными группами на пнях и древесных стволах. Чаще всего их находят на осинах, тополях и ивах.

Фламмулина интересна не только необычным сезоном роста, но и пищевой ценностью. В 100 граммах продукта содержится около 2,7 грамма белка, а энергетическая ценность составляет всего 22–40 ккал. При этом жиров в грибах практически нет.

В их составе также присутствуют витамины группы B и C, бета-каротин, калий, фосфор, железо, цинк и медь. Благодаря разнообразию полезных веществ зимний опенок получил признание не только у грибников, но и у любителей азиатской кухни.

Василий Потапов рассказал, что фламмулину можно жарить, солить, мариновать, добавлять в салаты и супы. В японской кухне этот гриб известен под названием эноки: его используют для приготовления супов, набэ и тушеных блюд.