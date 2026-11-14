«Плюс десять рублей за место». С 18 января 2027 года в Москве изменятся парковочные тарифы

Департамент транспорта Москвы повысит тариф на парковку с 18 января 2027 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Дептранс Москвы анонсировал корректировку работы городских парковок, которая вступит в силу с 18 января 2027 года. В зоне между Третьим транспортным кольцом и МКАД стоимость так называемого пониженного тарифа увеличится с 40 до 50 рублей в час. Как правило, данный тариф действует на улицах с наименьшей загрузкой в спальных районах.

Помимо этого, на ряде улиц в Головинском, Западном Дегунино, Савеловском, Ховрино и Дмитровском районах стоянка подешевеет. В дептрансе пояснили, что в настоящее время эти парковки заполнены менее чем на 50%, и снижение цены должно стимулировать спрос на места.

За последние две недели это уже третье сообщение ведомства об изменении работы парковок, которые будут вводиться поэтапно. С 17 декабря власти расширят перечень улиц с динамическим тарифом (стоимость меняется в реальном времени в зависимости от загруженности), максимальная цена составит 950 рублей в час. С 25 декабря зона платных парковок охватит ряд улиц в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье в ноябре оштрафовали около 1,5 тыс. нарушителей парковки во дворах.

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