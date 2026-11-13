Самый доступный новый электрокар в РФ начали продавать в ТЦ Москвы за ₽990 тыс.

Самый доступный новый электрокар в РФ начали продавать в ТЦ Москвы за ₽990 тыс.

Общество

В Москве открылась первая стационарная офлайн-точка продаж компактного городского электромобиля EONYX City, стоимость которого составляет ₽990 тыс. Площадка развернута в торговом центре «Калейдоскоп» на базе розничной сети электроники и бытовой техники «М.Видео». Нестандартный формат дистрибуции позволяет посетителям торгового центра во время обычного шопинга вживую осмотреть автомобиль калининградского производства «Автотор», оценить его габариты и проконсультироваться по условиям оформления покупки; к старту продаж на экспозиции представлена двухцветная версия модели в желтом кузове с контрастной черной крышей, об этом сообщает автомобильное издание За рулем.

Технические характеристики и зарядка от бытовой сети

EONYX City спроектирован как сверхкомпактное транспортное средство для ежедневных поездок в плотном городском трафике. Запас хода электрокара на одном заряде достигает 150 км, что полностью перекрывает потребности повседневных маршрутов по мегаполису. Важным эксплуатационным преимуществом модели является отсутствие привязки к специализированным терминалам быстрой зарядки: восполнить заряд тяговой батареи владелец может от стандартной бытовой розетки напряжением 220 В.

Базовое оснащение и требования к водительскому удостоверению

Несмотря на статус самого бюджетного нового электромобиля на российском рынке с ценником ниже психологической отметки в один миллион рублей, в список штатного оборудования EONYX City включен кондиционер для комфортной езды в жаркую погоду. Для допуска к управлению данным транспортным средством водителю потребуется стандартное водительское удостоверение категории B.

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