На Земле началась новая магнитная буря

Вечером 7 ноября на Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Возмущения геомагнитного поля зафиксировали специалисты Института прикладной геофизики, сообщили ТАСС в научном учреждении. По международной пятибалльной шкале показатель G1 соответствует слабой буре, тогда как максимальный уровень G5 характеризует экстремальные геомагнитные события. Ранее ученые предупреждали о вероятности магнитных бурь в выходные из-за воздействия корональной дыры на Солнце.

Геомагнитные возмущения возникли на фоне заметного повышения солнечной активности. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, за неполные двое суток на Солнце зарегистрировали 35 вспышек. Только 7 ноября произошли два события класса М. Первое, мощностью M1.2, началось в 15:43 по московскому времени и продолжалось 22 минуты. Вторую вспышку, M1.4, зафиксировали в 20:17 мск, ее продолжительность составила 13 минут. Оба события произошли в группе солнечных пятен под номером 4566. При этом непосредственная связь этих вспышек с начавшейся магнитной бурей не установлена.

Магнитные бури возникают при взаимодействии потоков заряженных частиц солнечного происхождения с магнитным полем Земли. При слабом уровне G1 возможны незначительные колебания в работе отдельных технических систем, а в высоких широтах иногда наблюдаются полярные сияния. Серьезных последствий для инфраструктуры при такой интенсивности обычно не ожидается. Продолжительность текущей бури и вероятность ее усиления в сообщении Института прикладной геофизики не уточняются. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием магнитного поля планеты и изменениями солнечной активности.