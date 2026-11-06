Спас девочку из смертельной ловушки: в Долгопрудном наградили скромного школьника-героя

Драматическая история развернулась на Хлебниковском пруду в один из декабрьских дней. 14-летний Семен спешил за младшим братом в продленку и заметил у замерзшего водоема троих младшеклассниц. Пока две из них стояли рядом, третьеклассница начала уходить под лед. Парнишка мгновенно бросился на помощь, вытащил тонувшую из воды, согнал со льда ее испуганных подруг и проводил пострадавшую до самого дома. По дороге он успел позвонить классному руководителю, попросив предупредить родителей девочки о произошедшем.

Сам восьмиклассник скромно промолчал о своем поступке. Семья узнала о подвиге только на школьном новогоднем празднике, когда учителю официально вручили мальчику подарок и благодарность за смелость.

В семье Козловых воспитывается пятеро детей, и Семен — главный мамин помощник: он легко ладит с младшими братьями, сестрами и племянницей. Как признается мать юного героя, медаль Совета Федерации стала для сына приятной неожиданностью, но «звездной болезни» у него нет. Вся семья активно занимается волонтерством — собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО и помогает погорельцам, поэтому взаимовыручка для подростка давно стала естественной нормой жизни.