Найдена польза обычного овоща в борьбе с редкой наследственной болезнью

Соединение сульфорафан, которым богата брокколи, улучшило жизнеспособность чувствительных нейронов в клеточных моделях атаксии Фридрейха. Об этом сообщили исследователи из Суинбернского технологического университета и их коллеги, опубликовав результаты работы в журнале Antioxidants & Redox Signaling.

Атаксия Фридрейха — это наследственное заболевание. Из-за генетических изменений в организме возникает дефицит белка фратаксина, что нарушает работу клеток, включая нервные. Со временем это приводит к ухудшению координации движений и другим тяжелым симптомам.

В ходе эксперимента команда использовала чувствительные нейроны, полученные из трех линий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациентов. Каждая линия отличалась особенностями генетического дефекта. Такой подход позволяет изучать болезнь на человеческих клетках вне организма.

Специалисты сравнили действие сульфорафана с омавелоксолоном и диметилфумаратом. Ответ клеток в разных линиях различался. Однако сульфорафан неизменно улучшал их жизнеспособность, ослаблял признаки окислительного стресса и воспаления. А в одной из дополнительно исследованных линий он еще и повышал содержание фратаксина.

Полученные данные говорят о том, что соединение может влиять сразу на несколько процессов, связанных с болезнью. Различия между линиями подчеркивают, почему потенциальное лечение важно проверять на моделях с разным генетическим фоном.

Стоит отметить: это исследование не было испытанием на пациентах. Оно не доказывает, что употребление брокколи или биодобавок способно вылечить атаксию. Сравнение препаратов на клетках также не устанавливает их клиническое превосходство. Следующий необходимый этап — оценка эффективности и безопасности у людей.