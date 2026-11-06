Испанское серебро и запертый сундук: какую тайну хранил замок с погибшего корабля

BBC News: ученые разгадали код замка со старинного корабля Ann Francis

Общество

Британские ученые разгадали код старинного замка, найденного на месте 400-летнего кораблекрушения. Об этом сообщает BBC News. Латунный замок обнаружил кладоискатель Питер Хьюз в Уэльсе еще в 1999 году: мужчина нашел его в песке и определил, что артефакт является частью груза корабля Ann Francis, который попал в шторм 28 декабря 1583 года, возвращаясь из Испании.

Хьюз около 20 лет пытался разгадать код самостоятельно, но безуспешно и обратился к исследователям из Национального музея Уэльса и Кардиффского университета. С третьей попытки им удалось выяснить, что кодом было слово ANCE. Эксперты отметили сложность устройства: замок имеет четыре вращающихся кольца, на каждом из которых расположено по шесть букв, что дает 1296 различных комбинаций. Кроме того, на концах замка есть неподвижные буквы, не участвующие в коде, — по мнению ученых, их создали специально, чтобы запутать потенциальных взломщиков.

Известно, что рядом с замком Хьюз нашел испанские серебряные монеты. Историки предполагают, что замок защищал эти сокровища либо запирал сундук с важными документами или тканями, которые не сохранились до наших дней.

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