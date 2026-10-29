Тяговые возможности: китайский пикап 212 P01 способен тянуть прицеп в три тонны

Официальный дистрибьютор «Кайхэ» приступил к оформлению сертификационных документов для вывода на российский рынок китайского рамного пикапа P01, известного на домашнем рынке КНР под именем Explorer 01 (под брендом 212). Модель с двухрядной кабиной и внушительным клиренсом 254 мм ориентирована как на частных любителей активного отдыха и тяжелого оффроуда, так и на бизнес-клиентов. Под капотом автомобили получит 2,3-литровый турбодизель Dongfeng мощностью 190 л. с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и честным полным приводом. Об этом пишет сетевое издание «Китайские автомобили» .

Выход модели 212 P01 на российский авторынок станет очередным шагом по расширению линейки брутальных рамных внедорожников легендарного бренда. Габариты грузовика составляют 5469×1955×1970 мм при колесной базе 3488 мм и снаряженной массе в 2500 кг. Размеры грузовой платформы равны 1555×1520×490 мм, а паспортная грузоподъемность ограничена на отметке 495 кг, что позволяет модели свободно въезжать в центральные зоны мегаполисов с действующим «грузовым каркасом». При этом автомобили способны буксировать прицепы массой до 3 тонн, а внедорожный потенциал подчеркивают впечатляющие углы въезда (42°) и съезда (26°).

Силовая часть представлена 2,3-литровым четырехцилиндровым турбодизелем DDi23-500B от Dongfeng, выдающим 190 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Двигатель агрегатируется с классической 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой жестко подключаемого полного привода (Part-Time). Модель также получила современную архитектуру шасси, обеспечивающую высокий уровень геометрической проходимости в жестких условиях эксплуатации.

Внутреннее убранство пикапа соответствует высоким стандартам современных пассажирских SUV. Салон оснащен цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и 12,3-дюймовым мультимедийным тачскрином. В перечень оборудования входят функции вентиляции и подогрева передних кресел, премиальная аудиосистема с 8 динамиками, а также комплекс камер кругового обзора 360°, облегчающих маневрирование крупногабаритного авто в стесненных условиях.