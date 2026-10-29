Тяговые возможности: китайский пикап 212 P01 способен тянуть прицеп в три тонны
Китайский пикап 212 P01 оказался способен тянуть прицеп в 3 тонны
Официальный дистрибьютор «Кайхэ» приступил к оформлению сертификационных документов для вывода на российский рынок китайского рамного пикапа P01, известного на домашнем рынке КНР под именем Explorer 01 (под брендом 212). Модель с двухрядной кабиной и внушительным клиренсом 254 мм ориентирована как на частных любителей активного отдыха и тяжелого оффроуда, так и на бизнес-клиентов. Под капотом автомобили получит 2,3-литровый турбодизель Dongfeng мощностью 190 л. с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и честным полным приводом. Об этом пишет сетевое издание «Китайские автомобили».
Выход модели 212 P01 на российский авторынок станет очередным шагом по расширению линейки брутальных рамных внедорожников легендарного бренда. Габариты грузовика составляют 5469×1955×1970 мм при колесной базе 3488 мм и снаряженной массе в 2500 кг. Размеры грузовой платформы равны 1555×1520×490 мм, а паспортная грузоподъемность ограничена на отметке 495 кг, что позволяет модели свободно въезжать в центральные зоны мегаполисов с действующим «грузовым каркасом». При этом автомобили способны буксировать прицепы массой до 3 тонн, а внедорожный потенциал подчеркивают впечатляющие углы въезда (42°) и съезда (26°).
Силовая часть представлена 2,3-литровым четырехцилиндровым турбодизелем DDi23-500B от Dongfeng, выдающим 190 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Двигатель агрегатируется с классической 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой жестко подключаемого полного привода (Part-Time). Модель также получила современную архитектуру шасси, обеспечивающую высокий уровень геометрической проходимости в жестких условиях эксплуатации.
Внутреннее убранство пикапа соответствует высоким стандартам современных пассажирских SUV. Салон оснащен цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и 12,3-дюймовым мультимедийным тачскрином. В перечень оборудования входят функции вентиляции и подогрева передних кресел, премиальная аудиосистема с 8 динамиками, а также комплекс камер кругового обзора 360°, облегчающих маневрирование крупногабаритного авто в стесненных условиях.