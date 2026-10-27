Похороненный боец вернулся из плена спустя три с половиной года

Российский военнослужащий, которого ранее считали погибшим и похороненным, вернулся из украинского плена спустя более трех с половиной лет. Об этом сообщает аппарат омбудсмена Удмуртии Максима Шумихина.

Все началось в 2023 году. Беженка из ДНР попросила омбудсмена найти брата — он служил в донбасском ополчении и попал в плен. Запросы ушли в ведомства. А через год семье пришло извещение: погиб, похоронен. Но поиски не остановились. Красный Крест и видео в соцсетях подсказывали: мужчина жив.

Помогли Минобороны и федеральный омбудсмен Яна Лантратова. Бойца вернули. Он вошел в число 270 российских военных, которых обменяли 23 октября в Белоруссии при участии ОАЭ. Сейчас все проходят реабилитацию.

Ранее стало известно, что российские военные спасли бойца ВСУ, которого добивали дронами свои.