Нашли старинные монеты на участке: кому сообщить и на какую выплату рассчитывать

Обнаруженные во время ремонта дома или работ на участке старинные монеты, украшения и деньги могут принадлежать не только владельцу недвижимости. Правила зависят от обстоятельств находки и ее культурной ценности. О том, кому нужно передать клад и на какое вознаграждение можно рассчитывать, « Газете.Ru » рассказал адвокат Виктор Терских.

Согласно статье 233 Гражданского кодекса РФ, кладом считаются спрятанные деньги или ценные предметы, собственника которых невозможно установить либо который утратил на них право.

Если человек обнаружил клад на собственном участке и в нем нет предметов, имеющих культурную ценность, находка может остаться у него. Если же ее нашел другой человек с разрешения владельца земли, например рабочий во время ремонта, клад делится между ними поровну.

Иная ситуация возникает, когда человек искал ценности на чужой территории без согласия собственника. В таком случае он не получает права на долю, а найденное имущество переходит владельцу участка.

Отдельные правила действуют для предметов, которые могут представлять историческую, художественную или культурную ценность. Такие находки необходимо передать государству. При этом нашедший клад и собственник земли имеют право на вознаграждение — в общей сложности 50% стоимости обнаруженных предметов. Если человек нашел такой клад на собственном участке, ему может полагаться вся сумма вознаграждения.

После обнаружения ценностей юрист советует сфотографировать сами предметы и место, где они находились. Не стоит самостоятельно чистить монеты, разбирать коллекцию или пытаться продать находку перекупщикам. Лучше обратиться в полицию, передать предметы по описи и получить документ, подтверждающий их прием.

Если среди обнаруженного оказались оружие, боеприпасы или подозрительное устройство с проводами, прикасаться к ним нельзя. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Правильное оформление находки поможет подтвердить обстоятельства ее обнаружения и сохранить право на предусмотренное законом вознаграждение.

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