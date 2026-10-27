В Подмосковье чихуахуа за ₽100 тысяч ответила острой аллергией на дешевую еду

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Жительница Подмосковья рассказала в соцсетях, что ее чихуахуа стоимостью ₽100 тыс. страдает от сильной аллергии на дешевый корм. После визита в клинику ветеринар настоятельно рекомендовал полностью исключить из рациона собаки питание эконом-класса: элитному животному нужно сбалансированное гипоаллергенное меню, основой которого, к примеру, должно стать диетическое мясо кролика.

Как пояснил в беседе с REGIONS ветеринарный врач из Подмосковья Денис Комаров, дело вовсе не в капризах и не в цене собаки, а в генетике: декоративные и миниатюрные породы, особенно чихуахуа, склонны к острой пищевой аллергии и имеют крайне чувствительный желудочно-кишечный тракт. В дешевых кормах часто используются агрессивные искусственные красители, консерванты и куриный белок низкого качества — главные триггеры для иммунной системы таких собак. Мясо кролика или индейки эксперт считает отличным гипоаллергенным решением.

Тем, кто заводит породистое животное, Комаров советует заранее готовиться к тратам на корма супер-премиум-класса или тщательно выверенное натуральное питание. Так что экономия на еде для чихуахуа за ₽100 тыс. оборачивается аллергией и походами к врачу — дешевле сразу купить кролика.

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