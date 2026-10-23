Бокал после работы: названы 5 неочевидных сигналов развития алкогольной зависимости

Бокал после трудного дня кажется безобидным способом расслабиться, но постепенно может стать единственным доступным механизмом восстановления. Клинический психолог, эксперт по зависимостям Мария Таскесиги в комментарии RuNews24.ru объяснила, где проходит граница между эпизодическим употреблением и формирующейся зависимостью.

Сам факт употребления алкоголя, по словам эксперта, еще не говорит о зависимости. Значение имеют частота, количество, последствия и роль спиртного в жизни человека.

Насторожиться стоит, если появляются мысли вроде «без алкоголя я не умею отдыхать», «мне нужно выпить, чтобы уснуть» или «иначе я не выдержу этот вечер». Особенно тревожно, когда спиртное становится не эпизодическим, а универсальным средством от тревоги, злости, одиночества, скуки и эмоциональной боли.

Когда пора задуматься — признаки от психолога:

Повторяющийся сценарий. Конфликт, усталость или тревога — алкоголь — временное облегчение. Со временем другие способы восстановления (прогулка, разговор, сон) перестают казаться достаточными.

Тайные ритуалы. Вы все чаще пьете в одиночестве, скрываете количество от близких и раздражаетесь на вопрос: «Сколько ты выпил?»

Снижение контроля. Планировали один бокал, а выпили значительно больше; решили ограничиться выходными, но нарушили правило в середине недели.

Рост дозы. Раньше хватало небольшого количества, теперь для того же эффекта нужно больше. Повышенная выносливость — не признак безопасного питья, а напротив, возможный сигнал формирования зависимости.

Влияние на жизнь. Страдают сон, работа, отношения, финансы, здоровье. Вы опаздываете, отменяете планы, срываетесь на близких или не помните часть вечера. Приходят вина и стыд, обещания «начать новую жизнь» — и снова повтор сценария.

Эксперт отмечает: чувство вины редко помогает изменить поведение. Продуктивнее честно оценить, что запускает употребление, и понять, нужна ли профессиональная поддержка.

Когда нужен врач

Если при попытке не пить появляются сильная раздражительность, тревога, дрожь, потливость, бессонница или тошнота — важно обратиться к специалисту. При регулярном и значительном употреблении резкий отказ от алкоголя может быть опасен, поэтому не стоит справляться самостоятельно. Психотерапевт, клинический психолог или врач-психиатр-нарколог поможет оценить ситуацию без обвинений и стыда.

Обращение за помощью, подчеркивает Таскесиги, не означает, что человек дошел до крайней точки: чем раньше замечена проблема, тем больше шансов изменить ее без тяжелых последствий.