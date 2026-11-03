В колонии-поселении № 3 Электростали прошло освящение накупольных крестов для храма
Освящение крестов для храма прошло в колонии-поселении № 3 Электростали
Фото: [ГУФСИН России по Московской области]
Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай посетил колонию-поселение № 3 в Электростали и совершил чин освящения крестов и колоколов для храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского на территории исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.
Мероприятие посетили руководитель ГУФСИН России по региону Александр Ветров, начальник КП-3 Станислав Кочелаевский, благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев. Кроме того, на богослужении присутствовали личный состав исправительного учреждения, глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов и его заместитель Артем Чайковский, осужденные, содержащиеся в учреждении.
После освещения владыка Николай обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом и молитвенными пожеланиями.
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