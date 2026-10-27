Дикие животные обживают дачи: эколог раскрыл, кто роет ямы и таскает корм у кошек в Подмосковье

В конце октября дачники рискуют обнаружить на участках перекопанные газоны, разбросанный мусор и подозрительные норы у дома. Пока хозяева спят, в поисках еды туда наведываются дикие звери, а некоторые и вовсе обосновываются под фундаментом. Кто устраивает ночные вылазки, REGIONS рассказал эколог Ярослав Вольпин.

Осенью животные активно ищут пищу, а дачи привлекают их остатками урожая, отходами и кормом для питомцев. Особенно лакомы такие места для обитателей леса. Один из самых незаметных ночных гостей — барсук: он роет неглубокие ямки на газонах в поисках личинок и оставляет специфические «уборные» по границам территории. Так что ямы на участке — не обязательно работа кротов. Еще удивительнее сосед-лиса: известны случаи, когда рыжая с четырьмя лисятами поселилась прямо под фундаментом дома и возвращалась только по ночам.

Хлопот добавляют грызуны. Хомяки-карбыши портят урожай и роют норы, а при попытке их поймать встают на задние лапки, щелкают зубами и первыми бросаются на кошек, собак и даже людей. Ежи разрывают мусорные пакеты и настойчиво наведываются к мискам домашних кошек — правда, молоко им только вредит из-за плохого усвоения лактозы. А в Вологодской области выдра пробралась в частный дом и уснула на лежанке лайки.

Чтобы дача не стала столовой для зверей, убирайте пищевые отходы в закрытые контейнеры, не оставляйте корм на ночь и осматривайте территорию перед закрытием сезона. Ловить диких животных самостоятельно не стоит — даже безобидный зверек может укусить, заключил эксперт.