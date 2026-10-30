Международный туризм: РФ планирует облегчить въезд иностранцам на лечение

В Правительстве Российской Федерации рассматривают возможность существенного упрощения процедур получения медицинских виз для иностранных граждан, направляющихся в страну для прохождения лечения. О подготовке соответствующих нормативных изменений сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев в ходе II Российско-таиландского инвестиционного форума в Бангкоке. Как подчеркнули в ведомстве, расширение сотрудничества в сфере медицинского туризма станет ключевым драйвером роста встречного туристического потока. Об этом информирует информационное агентство ТАСС .

Инициатива Минэкономразвития направлена на диверсификацию международных туристических связей и повышение привлекательности отечественного здравоохранения на внешних рынках. По словам Владимира Ильичева, турпоток из России в Таиланд традиционно сохраняет высокие масштабы, однако российская сторона нацелена на увеличение обратного потока путешественников. Дополнительный импульс двустороннему обмену придаст запуск direct-рейсов тайских авиаперевозчиков в города РФ, а также постепенное снятие административных барьеров при въезде иностранцев, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

Развитие медицинского туризма происходит на фоне динамичного роста общего двустороннего товарооборота, который за первые восемь месяцев 2026 года увеличился на 40%. Помимо расширения традиционных поставок в сферах энергетики, металлургии, агропромышленного комплекса и химической промышленности, страны ведут активную работу по снятию нетарифных ограничений на рынках продовольствия и взаимному стимулированию крупных инвестиционных проектов.

Внедрение облегченного порядка оформления виз для пациентов позволит российским клиникам активнее конкурировать на международном рынке медицинских услуг. При этом в Минэкономразвития пока не раскрывают конкретные технические параметры упрощенной процедуры и точные сроки вступления в силу новых правил.