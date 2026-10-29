В Павловском Посаде спорят о «магическом» способе решить проблемы на работе

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В Павловском Посаде набирает обороты дискуссия о так называемых магических свечах, которые покупатели используют, надеясь поправить дела на работе — вплоть до увольнения токсичного коллеги или руководителя. Об этом сообщает REGIONS. Одни верят в перемены, другие сомневаются, а специалисты советуют не путать символический ритуал с реальным решением конфликта.

Сперва — о том, что именно обсуждают. В соцсетях расходятся отзывы покупателей «волшебных» свечей. Один пользователь жалуется, что на работе стало «невыносимо тяжело», и ждет развязки. Другой уверяет: после обряда начальник ушел, а на его место пришла новая руководительница. Третий связывает со свечой уход коллеги. Подчеркнем: это личные впечатления авторов отзывов, а не доказательство того, что причиной событий стали свечи.

Теперь — о том, что говорят эксперты. Эзотерик из Электрогорска Майя Романова популярность практик объясняет верой в символический ритуал. По ее словам, свеча не в состоянии уволить начальника или изменить решение другого человека. Зато для кого-то ритуал становится способом поставить точку, собраться с мыслями и решиться на реальные действия. Но если на работе есть конфликт, разбираться нужно с его причинами, а не ждать, что все изменится от магического обряда, подчеркнула Романова.

Психолог Ирина Маркова настроена еще практичнее. Если ситуация стала невыносимой, полезнее опираться на реальные шаги: обсудить проблему, зафиксировать нарушения, обратиться к руководству или в кадровую службу, а при необходимости задуматься о смене работы. Свеча не заменит практического решения конфликта, резюмировала эксперт.

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Павловский Посад

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