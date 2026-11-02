Банки обязали возвращать Соцфонду ошибочные пенсионные зачисления

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации приняла окончательное решение в резонансном споре между региональным отделением Социального фонда России и коммерческим банком. Поводом для разбирательства стали 17,5 тысячи рублей пенсии, поступившие на счет жительницы Омской области уже после ее смерти. Высшая судебная инстанция подтвердила, что финансовые организации обязаны возвращать Соцфонду пенсионные накопления, ошибочно зачисленные после кончины получателя. Об этом сообщает « Комсомольская правда ».

Правовая коллизия прошла несколько судебных этапов в Омской области. Изначально банк отказался добровольно вернуть средства, заявив, что не обязан отслеживать целевой статус зачислений и не имеет права распоряжаться деньгами клиента. Первая и апелляционная инстанции квалифицировали эти средства как неосновательное обогащение банка, подчеркнув, что пенсионное право неразрывно связано с личностью человека и аннулируется в момент его смерти. Однако кассационный суд встал на сторону кредитной организации, сославшись на то, что после поступления на счет деньги становятся частью наследственной массы и взыскивать их нужно с наследников.

Разрешая прецедент, Верховный суд РФ отменил решение кассации и восстановил первоначальные вердикты. ВС РФ разъяснил ключевой правовой принцип: наследники имеют право претендовать только на те пенсионные суммы, которые были начислены гражданину при его жизни. Выплаты, зачисленные банковской системой после даты смерти клиента, признаются ошибочно перечисленными государственным органом, не входят в наследство и подлежат безоговорочному возврату банком по требованию Соцфонда.