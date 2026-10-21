«Я не понимаю, что я тут делаю»: обвиняемый в стрельбе по собаке потребовал закрыть дело

Обвиняемый в стрельбе по собаке в Ростове призвал оправдать его и закрыть дело

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Ростове продолжается разбирательство по делу Сергея Рашина, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Как сообщает rostovgazeta.ru, история началась в декабре 2024 года, когда жители микрорайона Суворовский обнаружили собаку со стрелой в голове. Пса прооперировали и дали ему кличку Индеец. По словам зоозащитницы Анны Рыжик, животное прожило еще год, а затем его убили.

По словам зоозащитницы Анны Рыжик, это был не единственный случай: в 2025 году в микрорайоне погибли еще пять собак — одну зарезали, другую предположительно отравили, трех застрелили. До суда дошло только дело об арбалетном ранении Индейца.

Рашин объяснял, что в день происшествия собирался жарить шашлык возле трансформаторной будки, но передумал и вернулся домой. На записи с камеры обвинение заметило в пакете предмет, похожий на приклад оружия; подсудимый предположил, что это были шампуры в чехле. Стрелы, найденные у него дома, он объяснил давним намерением заняться спортивной стрельбой из лука. Защита требовала исключить видеозаписи из доказательств, ссылаясь на возможный монтаж, но суд ходатайство отклонил.

Участковый охарактеризовал Рашина отрицательно — как нарушителя общественного порядка, на которого регулярно жаловались соседи из-за громкой музыки по ночам. В прениях защита настаивала на недостаточности доказательств, указывала на отсутствие ветеринарного заключения и сомневалась, что бездомная собака вообще является предметом преступления по статье 245. Гособвинитель попросил 300 часов обязательных работ — санкция статьи предусматривает до 360 часов, штраф до ₽80 тыс. или лишение свободы до трех лет.

В последнем слове Рашин поддержал адвоката и попросил прекратить дело, заявив, что никто не видел момента выстрела. Событие произошло якобы в отсутствие посторонних лиц, сказал он, отметив, что не понимает, что делает в зале суда.

После заседания мужчина обсуждать дело не стал — улыбнулся и заметил, что у журналиста «классная кофта». Зоозащитница Елена опасается, что без наказания история повторится: по ее словам, собаки были стерилизованы, не агрессивны, и местные дети до сих пор спрашивают, куда они пропали. Приговор суд назначил на 21 октября.

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