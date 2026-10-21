Россиянам назвали топ-3 идеальных супа для холодной погоды

Менеджер Киричек включила щи в топ-3 самых согревающих и полезных супов на осень

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

С наступлением холодов организм все чаще требует чего-то согревающего и сытного. Категорийный менеджер томатного направления «Пиканты» Анна Киричек рассказала журналисту VSE42.RU, какие блюда стоит добавить в осеннее меню, чтобы не мерзнуть и получать удовольствие от еды.

По словам эксперта, ставку лучше делать на наваристые супы с сезонными овощами, мясом, крупами и бобовыми — они отлично насыщают и помогают разнообразить повседневный рацион. В топ-3 идеальных блюд для холодной погоды вошли щи из свежей капусты, борщ и суп с фасолью. Просто, сытно и по-домашнему.

Такие супы хорошо согревают в промозглый день и не требуют изысканных ингредиентов — все найдется под рукой у любой хозяйки. Главное, по мнению специалиста, не бояться экспериментировать с сезонными овощами и крупами, чтобы привычное меню не приедалось. Осень — самое время для плотных обедов, которые дают энергию и создают уют в доме.

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