Россиянам назвали топ-3 идеальных супа для холодной погоды

С наступлением холодов организм все чаще требует чего-то согревающего и сытного. Категорийный менеджер томатного направления «Пиканты» Анна Киричек рассказала журналисту VSE42.RU , какие блюда стоит добавить в осеннее меню, чтобы не мерзнуть и получать удовольствие от еды.

По словам эксперта, ставку лучше делать на наваристые супы с сезонными овощами, мясом, крупами и бобовыми — они отлично насыщают и помогают разнообразить повседневный рацион. В топ-3 идеальных блюд для холодной погоды вошли щи из свежей капусты, борщ и суп с фасолью. Просто, сытно и по-домашнему.

Такие супы хорошо согревают в промозглый день и не требуют изысканных ингредиентов — все найдется под рукой у любой хозяйки. Главное, по мнению специалиста, не бояться экспериментировать с сезонными овощами и крупами, чтобы привычное меню не приедалось. Осень — самое время для плотных обедов, которые дают энергию и создают уют в доме.