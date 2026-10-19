Одна тряпка и блеск на поверхности: раскрыты три секрета профессиональных клинеров

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко/Сгенерировано нейросетью]

Кажется, что уборка — дело нехитрое: тряпка, средство, вперед. Но именно в повседневных привычках прячутся ошибки, о которых мы даже не задумываемся: одни затягивают процесс, другие оставляют поверхности не такими чистыми, как кажется. Cosmopolitan.si перечислил три вещи, которые профессиональные клинеры не делают никогда.

Одна тряпка на все поверхности

Протереть кухонную столешницу, потом раковину в ванной, затем дверные ручки и в финале обеденный стол — знакомая схема? Выглядит практично, но на деле вы просто переносите грязь и микробы с одной поверхности на другую. Особенно важно не смешивать инвентарь для ванной и кухни. Решение простое: заведите отдельные тряпки для разных зон и для удобства обозначьте их цветом — тогда во время уборки не придется гадать, чем вы протирали унитаз несколько минут назад. После использования тряпки нужно стирать и давать им полностью высохнуть.

Средство нанесли — и сразу вытерли

Пшикнуть, провести тряпкой, готово? Не всегда. Многим чистящим средствам нужно время контакта — они должны оставаться на поверхности определенный срок, чтобы сработать так, как задумал производитель. Особенно это касается дезинфицирующих составов. Не вытирайте поверхность автоматически сразу после нанесения: сначала загляните в инструкцию на упаковке — у разных средств разное время воздействия и совместимость с материалами. Больше средства и дольше замачивание не значит лучше: безопаснее и эффективнее следовать рекомендациям производителя.

Уборка начинается с пола

Пропылесосить и помыть полы, а потом взяться за пыль на полках и шкафах — верный способ вернуть грязь туда, откуда только что убрали. Пыль, волосы и крошки окажутся прямо на свежевымытом полу, и его придется мыть снова. Практичнее двигаться сверху вниз: сначала верхние полки и высокие поверхности, затем столешницы и мебель, а пылесос и швабра — на самый конец. Так все, что упадет вниз во время работы, будет удалено на последнем этапе.

Эффективная уборка — это не гора специальных средств и не сложные лайфхаки. Намного важнее организовать сам процесс: разделяйте инвентарь по зонам, выдерживайте указанное производителем время действия средств и двигайтесь от верхних поверхностей к нижним. Простая смена привычек поможет избежать лишней работы и не тратить время на повторную уборку — всего три небольших изменения сэкономят массу лишних усилий.

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