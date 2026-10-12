Всероссийский конкурс-премия по поддержке жителей с инвалидностью стартовал в стране

В России стартовал конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью «Безграничные возможности». В его рамках жители с инвалидностью могут рассказать о своих достижениях, а те, кто создает условия для комфортной жизни данной категории граждан, могут представить свои проекты.

Конкурс проходит в двух треках. Это направление «Люди без границ», посвященное личным историям и достижениям. А также трек «Норма жизни», на который можно представить проекты и практики для повышения качества жизни людей с инвалидностью.

Как отметила зампред Правительства РФ, председатель жюри конкурса Татьяна Голикова, в России проживают почти 11,5 млн человек с инвалидностью. Проведение конкурса позволит услышать больше историй этих людей и выявить самые успешные практики.

«С одной стороны, граждане с инвалидностью смогут на всю страну делиться своим опытом в самых разных сферах — профессиональном развитии, общественной самореализации, спортивных достижениях, образовательных успехах и даже личными мечтами. С другой стороны, в рамках конкурса мы будем выявлять лучшие локальные практики по развитию инклюзивной среды, которые затем можно будет тиражировать на всю страну — от сферы образования до трудоустройства и адаптации на рабочем месте», — сказала она.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября на официальном сайте конкурса. Победителей будут определять 14 членов жюри. Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года в Москве.