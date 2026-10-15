Школьники из Ступина покорили Лиссабон креативным мультфильмом про викингов

Пока одни школьники зубрят английский по учебникам, юные мультипликаторы из Ступина озвучили на иностранном целый мультфильм — и не прогадали. Детская студия «Клякса» привезла из Лиссабона диплом лауреата первой степени за креативную анимацию, передает REGIONS .

Образцовый коллектив под руководством Андрея Симанова давно собирает награды на областных и всероссийских конкурсах. На этот раз в студии решили выйти на новый уровень и замахнулись сразу на Португалию. Международный многожанровый конкурс «Город искусств Лиссабон» проходил онлайн, а номинация мультфильма оказалась одной из самых сложных — за нее берутся немногие.

Сюжет для конкурсной работы юные аниматоры придумали по мотивам «Как приручить дракона». Викинги отправляются на поиски драконьих яиц, но не ради битвы, а чтобы приручить крылатых зверей. Озвучить героев помогли ребята, занимающиеся английским, так что мультфильм заговорил на иностранном языке.

Андрей Симанов рассказал, что впервые была применена технология хромакей: героев снимали на зеленом фоне, а затем заменяли задний план. По его словам, эти эффекты изучали специально, чтобы соединить их на практике. Работа долго лежала в монтаже, но после доработки ее сразу отправили на конкурс — и результат превзошел ожидания.

В этом году в студии новый набор, и группа начинает обучение с азов. Уже в работе пластилиновый мультфильм «Как снеговики спасают Новый год»: его планируют выпустить к празднику и снова отправить на конкурс.