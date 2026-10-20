Шерсть и кашемир не прощают ошибок: правила ухода за пальто

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]

С приходом сезонных заморозков перед каждым встает задача освежить верхний гардероб, но обычная стирка часто превращает любимый пуховик в тонкую ветровку с комками, а драповое пальто усаживает до детского размера. Многодетная мама и домашний эксперт из Подмосковья Дарья Коган поделилась с REGIONS рабочими лайфхаками, которые помогут вернуть курткам и шерстяным вещам идеальный вид в домашних условиях без трат на химчистку.

Изучаем бирки и готовим «стиральный десант»

Перед отправкой вещи в барабан первым делом изучают внутренний ярлык: указания по температуре и режимам там даны не для галочки. Если на этикетке красуется значок «только химчистка», экспериментировать дома не стоит.

Если же деликатная стирка разрешена, для пуховика соблюдают строгий алгоритм:

  • Режим и температура: выбор делают в пользу программ «Деликатная» или «Пуховик» при 30–40 °C. Отжим выставлен строго на 600–800 оборотов.
  • Средства: под запретом сухие порошки (они оставляют разводы) и кондиционеры, склеивающие пуховые каналы. Используют только жидкий гель.
  • Теннисные шарики: 2–3 мяча в барабане механически разбивают наполнитель прямо во время вращения.
  • Дополнительный смыв: в отсек для полоскания добавляют каплю уксуса, чтобы полностью нейтрализовать остатки моющего средства.

Главный секрет сохранения объема пуховика кроется в правильной сушке. Куртку сушат исключительно горизонтально в проветриваемом месте, каждые два часа вручную взбивая и распределяя комки пуха в рукавах и подоле. Если наполнитель все же сбился, на помощь придет обычный фен с теплым воздухом: струей сушат куртку изнутри, одновременно расправляя пух пальцами.

Если пуховику требуется лишь косметическая чистка, засаленный воротник и манжеты легко привести в порядок без полной стирки:

  • Нашатырный спирт: пара капель на ватный диск моментально растворяет жирный блеск.
  • Хозяйственное мыло: пену наносят губкой на загрязненные зоны и смывают влажной салфеткой.
  • Сода или крахмал: присыпают свежие жирные пятна на 15 минут, после чего просто стряхивают щеткой.

Защита шерсти: никакой горячей воды

С кашемиром и шерстяными пальто эксперименты в машинке чаще всего заканчиваются плачевно. Если стирка в тазу допустима, используют исключительно воду до 30 °C, не выкручивая и не теряя ткань. Мокрое пальто запрещено вешать на плечики, иначе оно вытянется — его сушат только в горизонтальном положении на махровом полотенце.

Коган подчеркивает, что практичность должна быть разумной: если вещь скроена сложно или имеет проклеенные элементы, надежнее доверить ее профессиональной химчистке, чем потом покупать новое пальто.

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