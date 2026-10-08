Жители Московской области смогут присоединиться к антибуллинговому форуму «Надо поговорить!»

В Москве в Доме прав человека 5 ноября при поддержке гранта Движения Первых пройдет Всероссийский антибуллинговый форум «Надо поговорить!» — ежегодная площадка для обмена опытом и выработки решений по работе с проблемой травли. В рамках него также состоится финал конкурса «Надо поговорить», где финалисты очно защищают свои проекты.

Акция направлена на информирование обучающихся о мерах противодействия травле, а также формирование безопасной среды, профилактику буллинга и развитие навыков конструктивного взаимодействия. В рамках нее педагоги, классные руководители и другие специалисты должны будут проводить уроки внутри образовательной организации. По итогам участия в Акции предоставляются благодарственные письма.

Занятия рассчитаны на работу с обучающимися 5–11 классов, студентами 1-3 курсов СПО и могут быть адаптированы под специфику конкретной образовательной организации.

Присоединиться к конкурсу могут школьники, студенты, педагоги, психологи, представители НКО, блогеры и журналисты со всей России в возрасте от 14 до 35 лет, им будут доступны семь номинаций — от медиа-инициатив до творческих проектов. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте nadopogovorit.ru/konkurs. Авторы лучших инициатив поедут на III Всероссийский антибуллинговый форум «Надо поговорить!» в Москве.

Организаторами выступают Общественный совет Уполномоченного по правам человека в РФ, Лаборатория «Надо поговорить!» и Фонд «Народный проект».

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