Катар и Швейцария объявили составы на матч ЧМ 2026 в Санта-Кларе

Игра пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе в 22:00 по Москве. Встреча откроет программу третьего дня мирового первенства, которое разыгрывается в США, Мексике и Канаде. Об этом пишет Газета.ру.

Стартовые сочетания команд

Сборные Катара и Швейцарии обнародовали имена футболистов, которые выйдут с первых минут в поединке первого тура чемпионата мира. Тренерский штаб катарской команды сделал выбор в пользу следующего сочетания: Абунада, Аль-Уи, Мигел, Хухи, Аль-Амин, Лай, Жуниор, Габер, Мадибо, Афиф и Абдурисаг.

Швейцарская сторона ответила таким списком: место в воротах займет Кобель, в обороне расположатся Эльведи, Аканджи и Родригес, среднюю линию составят Фройлер, Джака, Эбишер и Закария, а атакующую группу образуют Ндой, Варгас и Эмболо.

Организационные детали

Матч примет арена «Левайс» в Санта-Кларе. Стартовый свисток судьи запланирован ровно на 22:00 по московскому времени. За развитием событий можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которую организует «Газета».

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля на территории трех стран — Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, победившая Францию в финале предыдущего розыгрыша 2022 года.