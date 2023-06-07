Кемеровский медик незаконно колола иглами жителей кузбасской столицы

Стало известно, что в Кемерове пойман медик-косметолог, который осуществлял свою профессиональную деятельность с отсутствием на то лицензии. Новостью поделилось издание «Vse42.ru»

Женщина брала в аренду кабинет в медицинском центре Кировского района города Кемерово. Она оказывала специфические услуги по иглоукалыванию. У жительницы имеется только среднее специальное образование, без дополнительных лицензий на околомедицинскую деятельность.

Кроме того, жительница города не являлась индивидуальным предпринимателем. В своем кабинете женщина делала своим клиентам косметические массажи, иглоукалывания и другие услуги, которые нельзя оказывать, будучи без лицензии.

На данный момент она оштрафована на сумму в размере 2500 рублей за ведение неразрешенной предпринимательской деятельности.