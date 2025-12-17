Не оливье виноват, а его соседи: врач объяснил, какая комбинация блюд на Новый год станет катастрофой для желудка

Новогодняя ночь для многих превращается в настоящее испытание для пищеварительной системы. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев в беседе с «Газетой.ру» предупредил, что главную опасность представляет не какое-то одно блюдо, а их чудовищное сочетание и количество, съеденное за короткий срок.

Эксперт выстроил своеобразный «хит-парад» рисков, на вершине которого оказались колбасы, сосиски и копчености, за ними следуют алкоголь с майонезом, а далее — жирное жареное мясо, сладости и соленья. По его словам, самое опасное — это сочетание достаточно больших тяжелых блюд. Такие продукты, как грибы, майонез, сыр — часто все это вместе идет в один прием.

При этом один салат оливье не страшен. Врач отметил, что катастрофа начинается, когда к нему добавляются бутерброды с икрой, жирное горячее и торт, поглощаемые глубокой ночью. Такая комбинация создает колоссальную нагрузку, последствия которой — от банальной тяжести до острого панкреатита. Особенно опасна эта ситуация для тех, кто перед праздником сидел на строгой диете: отдыхавшая поджелудочная железа не справляется с ударной дозой и начинает «переваривать сама себя».

Для людей с хроническими заболеваниями правила ужесточаются: при диабете — минимум сладкого, при гипертонии — строгий контроль соли и алкоголя, при болезнях печени — табу на копчености и консерванты. Детям и пожилым грозят тяжелые отравления от салатов, которые безнадежно портятся с каждым часом.

Врач призывает не отказываться от праздника, а разумно его модернизировать: заменить майонез на йогурт, соленые огурцы на свежие, свинину на индейку, а главное — готовить меньше, чтобы не доедать одно и то же неделю.

Ключевое правило — не голодать весь день перед праздником, умеренно пить алкоголь, а после застолья не засиживаться, а отправиться на прогулку. Эксперт советует растянуть удовольствие на несколько дней, а не наедаться в один.

Ранее эксперты раскрыли правила безопасного застолья на Новый год.