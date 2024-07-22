Комфортная погода ожидается в Подмосковье во вторник

Согласно прогнозам, во вторник, двадцать третьего июля, в Московской области ожидается комфортная погода. Об этом порталу Regions рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

В ночные часы осадки в регионе не ожидаются, но кратковременные дожди могут пройти днем.

«Это связано не с движением атмосферного фронта, как мы могли наблюдать на прошлой неделе, а с развитием мощной кучевой облачности», — отметила специалист.

Несмотря на осадки, температура воздуха будет комфортной и составит от одиннадцати до шестнадцати градусов выше нуля ночью и от двадцати одного до двадцати шести градусов днем. Ветер будет северо-восточный, сильных порывов не ожидается.