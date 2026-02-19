Копить придется дольше: депутат Госдумы выступил с неприятными правилами для пенсионеров

В России скорректируют правила программы долгосрочных сбережений. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш разъяснил суть нововведений, которые коснутся пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, пишет ТАСС .

Сейчас участники программы (женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет) имеют право забрать все накопления вместе с государственным софинансированием в любой момент. Как отметил Панеш, это привело к тому, что люди стали воспринимать программу не как инструмент накопления на старость, а как сверхдоходный вклад. Он привел цифры статистики: только в третьем квартале 2025 года граждане сняли со своих счетов почти 18 миллиардов рублей.

Парламентарий констатировал, что многие вступали в программу, получали прибавку от государства и сразу закрывали договор, забирая и свои взносы, и бюджетные деньги. Чтобы прекратить эту практику, Минфин выступил с инициативой увеличить минимальный срок, после которого можно снять средства софинансирования без потерь. Этот период вырастет с одного года до пяти лет.

Панеш подчеркнул, что ограничения коснутся только государственных денег. Собственные взносы граждан и инвестиционный доход они смогут забирать в любое время без каких-либо препятствий.

Депутат напомнил, что программа работает с 2024 года. Человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и делает взносы. Государство добавляет к ним свои средства на протяжении 10 лет (максимум 36 тысяч рублей в год). Также участник получает налоговый вычет, а сами накопления застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей.

По словам Панеша, логика программы заключается в долгосрочном накоплении для прибавки к пенсии или крупных целей. Однако практика показала, что возможность пенсионеров забирать все сразу привела к тому, что бюджетные средства уходили на досрочные выплаты, не успевая работать на будущее граждан. Парламентарий подчеркнул, что речь не идет об ухудшении условий. Просто программа должна использоваться по прямому назначению.