Кошмар каждой бабушки: священник запретил верующим главный ритуал на поминках

Настоятель одного из храмов протоиерей Дионисий Свечников выступил с разъяснениями, которые касаются правил поминовения усопших. Священнослужитель обратил внимание на грубые ошибки, которые до сих пор совершают даже верующие люди, путая христианские каноны с народными суевериями. Об этом священнослужитель рассказал православному порталу «Азбука веры».

Поводом для беседы стали частые вопросы прихожан о том, сколько именно времени душа проводит среди живых. Многие убеждены, что покойный незримо присутствует в доме целых 40 дней. Отец Дионисий пояснил, что это лишь народное поверье, которое не находит опоры в учении церкви. Он напомнил, что традиция поминать умершего в особые даты — на третий, девятый и сороковой день — основана на древнем предании, а не на представлениях о нахождении души в квартире.

Особо резко протоиерей высказался против ритуалов с едой. Он категорически запретил ставить перед портретом усопшего рюмку с хлебом или стакан с водой. Священник подчеркнул, что подобные действия являются языческими пережитками и не имеют к христианству никакого отношения.

При этом церковь одобряет раздачу вещей умершего. Батюшка отметил, что это благое дело, которое можно совершать сразу, не дожидаясь истечения сорока дней. Единственное важное условие — просить людей, которым достаются вещи, вспоминать покойного в молитвах.

К слову, ранее другой представитель духовенства, иерей Владислав Береговой, предостерег паству от визитов к колдунам и экстрасенсам. Он пояснил, что мир духов един, и в нем идет постоянная борьба. Те, кто обращается к темным силам за скорой помощью, в итоге получают расплату, которая перечеркивает всю выгоду.