Кошмар развернулся в Череповце: 27 домов замерзают без отопления в лютый мороз

В Череповце коммунальные службы устраняли серьезное повреждение на теплотрассе, в результате которого 27 многоквартирных домов в Северном районе города остались без отопления. Инцидент произошел в период низких температур, что вызвало острую реакцию жильцов. Бригады МУП «Теплоэнергия» вели восстановительные работы на протяжении почти суток, пишет vologda-poisk.

Горожане активно делились возмущением на страницах мэра в социальных сетях. Одна из жительниц написала, что не понимает, как можно проводить ремонт в такой мороз, и усомнилась в сроках окончания работ, напомнив, что в прошлый раз тепло дали с большим опозданием. Женщина отметила, что отключение произошло в полночь, а восстановление обещали лишь к утру.

Глава города Роман Маслов проинформировал о завершении аварийно-восстановительных мероприятий ближе к полудню. Заполнение системы теплоснабжения стартовало в 9 утра, а к 10:09 сеть была полностью наполнена, воздушные пробки устранены и открыты все ответвления. После этого тепло начало поступать в квартиры.

Несмотря на официальное завершение работ, отдельные жители, например, из дома 11 на улице Окинина, сообщали, что батареи оставались холодными и после 15:00. В администрации пояснили: если радиаторы не греют, нужно вызывать специалистов управляющей компании, так как проблема может быть во внутридомовых сетях, например, в скопившемся воздухе. Мэрия принесла извинения горожанам за доставленные неудобства.