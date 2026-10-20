Красиво на витрине, бесполезно дома: черный список покупок, убивающий семейный бюджет

Полки переполнены вещами, которыми никто не пользуется, а семейный бюджет тает от импульсивных покупок — знакомая картина для многих. Чтобы этого избежать, важно отличать действительно нужные предметы от маркетинговых уловок и красивых обещаний. Многодетная мама и опытная хозяйка из Подмосковья Дарья Коган рассказала REGIONS , какие товары она навсегда вычеркнула из своего списка.

Сложные гаджеты и бумажные полотенца

Первую категорию составили навороченные кухонные приспособления. Терки с десятком насадок, овощерезки-спирализаторы, специальные ножи для чистки креветок — все это быстро надоедает. В итоге гаджеты занимают драгоценное место в ящиках, а простые задачи обычный нож или классическая терка решают куда быстрее.

Туда же попали одноразовые бумажные полотенца и салфетки. Их регулярная покупка ощутимо бьет по бюджету, тогда как качественные тканевые полотенца служат годами и легко стираются.

Дешевый пластик и лишняя химия

Вторая группа — недорогие пластиковые органайзеры и декоративные безделушки. Прозрачные контейнеры быстро мутнеют и ломаются, а красивые статуэтки и рамки лишь собирают пыль и требуют постоянной уборки. На смену им приходят простые стеклянные банки или корзины из натуральных материалов — эстетичные и долговечные.

Сюда же Коган отнесла специализированные средства для разных поверхностей. Куда выгоднее и экологичнее держать одно универсальное средство, чем десяток разноцветных бутылок с одинаковым составом.

По ее наблюдениям, люди часто покупают вещи на эмоциях, поддавшись красивой рекламе, а спустя месяц понимают, что те лишь занимают место и собирают пыль, тогда как деньги могли пойти на что-то действительно нужное.

Дешевый текстиль и сезонный декор

Третья категория — текстиль низкого качества и сезонные украшения. Синтетические пледы и подушки скатываются и теряют вид после первой стирки, а маленькие искусственные елки и гирлянды нелепо выглядят уже на второй год. Лучше один раз купить качественный лен или хлопок и лаконичные нейтральные украшения, которые будут радовать глаз десятилетиями.

В черный список попали и трендовые предметы интерьера: мода меняется слишком быстро, и вчерашний хит сегодня выглядит устаревшим.

Хобби и абонементы

Замыкают список товары для увлечений, которыми никто не занимается. Наборы для вышивания, вязания или рисования, купленные в порыве вдохновения, остаются нераспечатанными. Та же история с абонементами в фитнес-клубы и на курсы, до которых не доходят руки.

Перед любой покупкой Коган советует делать паузу и честно оценивать, будет ли вещь использоваться регулярно. Она призналась, что теперь задает себе простой вопрос — станет ли она применять покупку каждый день, и если ответ отрицательный, спокойно проходит мимо кассы, сохраняя семейный бюджет.