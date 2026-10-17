Сработала рамка в магазине: юрист объяснил, может ли охранник досмотреть вашу сумку

Срабатывание противокражной рамки в магазине не дает охраннику права досматривать покупателя. Об этом в интервью «Ленте.ру» напомнил доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан, комментируя ситуацию с проверкой сумок на выходе.

По словам юриста, охранник может лишь попросить человека остановиться, предъявить чек, добровольно показать содержимое сумки или повторно пройти через рамку.

С 1 сентября в России вступил в силу закон № 427-ФЗ, который дает частным охранникам право осматривать вносимое и выносимое имущество. Однако гражданин не обязан предъявлять имущество для осмотра.

Как отметил Кырлан, личный досмотр и досмотр вещей относятся к полномочиям специально уполномоченных лиц и регулируются статьей 27.7 Кодекса об административных правонарушениях.

«Охранник не вправе самовольно выхватывать сумку, вытряхивать из нее вещи, требовать вывернуть карманы или проводить фактический обыск», — сказал эксперт.

Только полиция вправе досматривать вещи при наличии законных оснований, с понятыми или видеозаписью и с оформлением протокола. Частный охранник такими полномочиями не обладает.

Если рамка сработала, покупателю следует не конфликтовать и не уходить демонстративно, а спокойно уточнить причину требования. Если охранник настаивает на принудительном досмотре, нужно сообщить, что добровольного согласия нет, и предложить вызвать полицию. Также покупатель вправе потребовать от охранника предъявить удостоверение и личную карточку согласно части 11 статьи 15 закона № 427-ФЗ.

При незаконных действиях охраны — применении силы без оснований, препятствовании выходу, отбирании вещей или самостоятельном досмотре — нужно зафиксировать происходящее, вызвать полицию, записать данные охранника, сохранить видеозаписи и контакты свидетелей. Дальнейшие действия можно обжаловать, а при причинении вреда требовать компенсации.

Ранее юрист Александр Манько разъяснил, в каких случаях сотрудники полиции вправе проверять документы у граждан.