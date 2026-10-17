Сработала рамка в магазине: юрист объяснил, может ли охранник досмотреть вашу сумку
lenta.ru: охранник не вправе досматривать покупателя при срабатывании рамки
Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]
Срабатывание противокражной рамки в магазине не дает охраннику права досматривать покупателя. Об этом в интервью «Ленте.ру» напомнил доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан, комментируя ситуацию с проверкой сумок на выходе.
По словам юриста, охранник может лишь попросить человека остановиться, предъявить чек, добровольно показать содержимое сумки или повторно пройти через рамку.
С 1 сентября в России вступил в силу закон № 427-ФЗ, который дает частным охранникам право осматривать вносимое и выносимое имущество. Однако гражданин не обязан предъявлять имущество для осмотра.
Как отметил Кырлан, личный досмотр и досмотр вещей относятся к полномочиям специально уполномоченных лиц и регулируются статьей 27.7 Кодекса об административных правонарушениях.
«Охранник не вправе самовольно выхватывать сумку, вытряхивать из нее вещи, требовать вывернуть карманы или проводить фактический обыск», — сказал эксперт.
Только полиция вправе досматривать вещи при наличии законных оснований, с понятыми или видеозаписью и с оформлением протокола. Частный охранник такими полномочиями не обладает.
Если рамка сработала, покупателю следует не конфликтовать и не уходить демонстративно, а спокойно уточнить причину требования. Если охранник настаивает на принудительном досмотре, нужно сообщить, что добровольного согласия нет, и предложить вызвать полицию. Также покупатель вправе потребовать от охранника предъявить удостоверение и личную карточку согласно части 11 статьи 15 закона № 427-ФЗ.
При незаконных действиях охраны — применении силы без оснований, препятствовании выходу, отбирании вещей или самостоятельном досмотре — нужно зафиксировать происходящее, вызвать полицию, записать данные охранника, сохранить видеозаписи и контакты свидетелей. Дальнейшие действия можно обжаловать, а при причинении вреда требовать компенсации.
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