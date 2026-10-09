Туристы еще одного региона РФ смогут собрать сувенирные штампы в паспорт

Салехард стал частью проекта «Паспорт уральца», объединяющего туристические направления Уральского федерального округа. Гости города смогут получить специальный документ и собирать в нем штампы о посещенных местах, в том числе на Полярном Урале. Запуск инициативы запланирован на конец октября.

О деталях проекта на пресс-конференции в «Север-Прессе» рассказала руководитель компании-туроператора Зельфира Махмутова, передает интернет-издание «Ямал-Медиа». По ее словам, организаторы уже активно готовятся к старту: сейчас формируется пул партнеров, которые будут предоставлять владельцам паспортов различные бонусы.

Штампы для Салехарда уже разработаны и отправлены в печать.

«Мы уже отрисовали все штампы, отдали их в печать, и мне не терпится получить этот первый паспорт», — рассказала Махмутова.

Главная цель инициативы — сделать путешествия по Уралу более интерактивными и познакомить туристов с разнообразием направлений региона. В проекте уже участвуют другие города, включая Екатеринбург и Полевской.

Коллекционирование сувенирных штампов и печатей в специальных «Паспортах туриста» сегодня активно развивается по всей России: аналоги уральского проекта есть в регионах Золотого кольца (Ярославская, Костромская, Владимирская, Ивановская и Московская области), на Камчатке, в Тюменской области, а также в рамках межрегиональных туристических программ на Северо-Западе («Серебряное ожерелье России», включая Карелию, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую и Вологодскую области). Кроме того, собирать памятные оттиски в собственных блокнотах или через сервисы вроде Aviasales и «Штампик» можно практически в любом уголке страны — от Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Калининградской области до национальных парков Алтая, Красноярского края и Полярного круга в Мурманской области (включая Териберку).