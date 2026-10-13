Жителям Подмосковья рассказали о конференции по социальной архитектуре в Петербурге

В пятницу и субботу, 23 и 24 октября, в Санкт-Петербурге будет проходить II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений», участниками которой станут более 600 ученых, экспертов и практиков из более чем 30 стран, включая Китай, США, Сербию, Италию и другие. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Участники будут обсуждать субъектность, то есть способность человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее и защищать этот выбор. В рамках мероприятия пройдет пленарная дискуссия «Человек, общество и государство как субъекты проектирования будущего», шесть тематических секций и круглые столы, форсайт-сессия «Молодежь как субъект будущего» и не только.

«Сегодня главный вопрос для любой страны — сохранит ли она способность сама определять свое будущее. Технологии, цифровые платформы и искусственный интеллект меняют жизнь быстрее, чем общество успевает это осмыслить. Социальная архитектура помогает превращать представления о будущем в конкретные проекты и совместные действия», — сказал директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

По его словам, за год после первой конференции социальная архитектура в России перешла от теории к системной работе, теперь в ведущих университетах есть профильные магистерские программы, готовится новое поколение специалистов.

В новой конференции примут участие исследователи, представители органов власти, общественных институтов, аналитических центров и вузов. Одним из иностранных спикеров станет идеолог современного Китая Чжан Вэйвэй. С российской стороны выступят начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Мероприятие пройдет в Музейно-выставочном центре «Россия — моя история», ее организуют АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет. Регистрация участников и докладчиков открыта здесь.

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