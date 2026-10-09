Поезд-музей: первая тематическая «Иволга» преодолела 5 тыс. километров

Именная «Иволга 4.0», посвященная меценату Савве Мамонтову, преодолела 5 тыс. километров по Ярославскому направлению всего за две недели с начала первого рейса. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

В конце сентября презентовали «Иволгу 4.0» — первый пригородный поезд с тотальным художественным оформлением внутри и снаружи. Все 11 вагонов превратили в иммерсивную выставку о жизни мецената Саввы Мамонтова. Пассажиры могут узнать о его семье, бизнесе, железных дорогах, опере и знаменитом Абрамцевском кружке. В интерьере использованы редкие снимки и репродукции картин — например, «Девочка с персиками» Серова, для которой позировала дочь Мамонтова Вера. Один из блоков также рассказывает, как меценат повлиял на карьеру Федора Шаляпина.

Проект ЦППК реализовала вместе с Дептрансом Москвы, Общественной палатой Московской области и музеями-партнерами. Специально для поезда подготовили 290 уникальных макетов и порядка 2 тыс. тематических стикеров. Изображения и исторические материалы подбирали при участии музея-заповедника «Абрамцево», Тульского музейного объединения и Нижегородского государственного художественного музея.

Сейчас именная «Иволга 4.0» курсирует от Ярославского вокзала до Сергиева Посада, Пушкино, Мытищ, Фрязино, Монино, Софрино, Красноармейска, Болшево, Щелково и Фрязево.