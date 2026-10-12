Шифровка из Наро-Фоминска: загадочная «Жужжалка» переполошила радиолюбителей новым кодом

Знаменитая подмосковная радиостанция УВБ-76, в народе известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», снова заставила поволноваться радиолюбителей по всему миру. 11 октября передатчик, расположенный в окрестностях Наро-Фоминска, дважды прервал свой привычный монотонный гул и выбросил в эфир загадочные шифрограммы, пишет REGIONS .

Загадочный сигнал на частоте 4625 кГц энтузиасты засекли в 17:25 по московскому времени. Из динамиков прозвучал четкий голос, отчеканивший комбинацию «НЖТИ 24943 БЛОКОПУСК 7362 6129». Примечательно, что всего за пару часов до этого — в 15:41 — станция уже выходила на связь с не менее таинственным сообщением, содержавшим слово «блицотип». Официальные ведомства смысл этих кодов традиционно не раскрывают.

УВБ-76 ведет свое непрерывное вещание еще с середины 1970-х годов. Почти все время эфир заполнен лишь тоскливым жужжанием, из-за чего объект и получил свое прозвище среди охотников за радиоволнами. Согласно популярной гипотезе, этот объект — не что иное, как часть советской системы автоматического ядерного удара, сохранившая боевую готовность и в наши дни. Анализируя спутниковые снимки, радиолюбители сходятся во мнении, что секретный передающий центр спрятан на территории военных частей под Наро-Фоминском.

Впрочем, специалисты по радиомониторингу призывают не поддаваться конспирологии. По их словам, периодические трески, шипение, помехи и временные паузы на частоте чаще всего объясняются банальной профилактикой и обслуживанием стареющей аппаратуры, а не сигналом к началу апокалипсиса.