Священник высказался о связи грехов с шизофренией и деменцией

Православный священник Александр Никольский поделился мнением о том, как духовное состояние человека связано с тяжелыми психическими расстройствами вроде деменции и шизофрении. По мнению протоиерея, воцерковленность не дает полной защиты от ментальных недугов, а сами болезни в христианстве считаются глобальным следствием греховной природы человека. Об этом пишет «Кулик» со ссылкой на один из дзен-каналов.

Как пояснил священнослужитель, одним из главных факторов, подрывающих психику, выступают завышенные амбиции и гордыня. Когда человек ставит перед собой недостижимые цели, он загоняет себя в состояние хронического стресса. В этой ситуации лучшим лекарством становятся смирение, осознание своих реальных сил и искреннее покаяние, помогающие легче справляться с жизненными невзгодами.

Впрочем, батюшка призвал не рассматривать диагноз как прямое карательное наказание за грехи. Он вспомнил примеры, когда тяжелые недуги не ломали людей, а делали их мягче, отзывчивее и ближе к родным. По его словам, любое серьезное испытание может как укрепить дух, так и озлобить человека — все упирается во внутреннее восприятие и наличие поддержки.

Касаясь генетической стороны шизофрении, протоиерей отметил, что плохая наследственность вовсе не гарантирует неизбежное развитие болезни, поэтому не стоит раньше времени накручивать себя. В качестве примера позитивного влияния веры он привел опыт посещения больницы с молебнами: врачи фиксировали, что после таких встреч некоторые пациенты заметно успокаивались.

В заключение священнослужитель посоветовал не терять надежду и держаться за молитву. При этом медики напоминают: шизофрения и деменция — серьезные патологии, требующие квалифицированной врачебной помощи. Духовные практики и забота близких способны поддержать больного, но они должны идти в дополнение к традиционной терапии, а не заменять ее.