Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

SHOT: страх перед радиацией вынудил уральцев продавать квартиры за ₽300 тысяч

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

На Южном Урале разворачивается странная для рынка недвижимости картина: квартиры уходят за суммы, которых хватило бы разве что на хороший смартфон. В поселке Береговом Челябинской области двушку на 43 квадрата с давно не обновлявшимся ремонтом оценили в ₽300 тыс. Причина — не состояние жилья, а страх перед радиацией. Об этом пишет LIFE со ссылкой на SHOT.

Ассортимент пугающий своей дешевизной: трешки стартуют от ₽300 тыс., остальные лоты разбросаны в диапазоне ₽450–800 тыс. Только в Береговом, где живет меньше полутора тысяч человек, на продажу выставлено как минимум 19 квартир — настоящий исход.

Люди бегут не от плохих дорог и не от отсутствия работы. Некоторые наследники наотрез отказываются переезжать в жилье умерших родственников: в семьях были случаи онкологии, и люди связывают их с радиоактивным прошлым места. Прямых доказательств такой связи никто не приводит, но страх сильнее доводов. В объявлениях продавцы отдельно уточняют: дом построен еще до 1957 года, то есть до аварии.

Сам поселок стоит у озера Порохового. Согласно инвестиционному паспорту Каслинского района за 2023 год, часть муниципальной земли накрыл Восточно-Уральский радиоактивный след. Так что дешевизна здешних метров — не про экономию, а про попытку уехать подальше от невидимой угрозы.

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