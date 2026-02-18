Красный свет станет золотым: с 1 марта водителей ждет резкое повышение штрафов ГИБДД

Уже через полторы недели российским водителям стоит готовиться к серьезным изменениям в кошельке. С 1 марта 2026 года штрафы за нарушения правил дорожного движения станут намного суровее. Правительство пересмотрело базовые ставки по целому ряду статей, и теперь привычные нарушения выльются в круглые суммы, пишет Сиб.фм.

Больше всего пострадают любители быстрой езды. Если раньше превышение скорости на 20-40 километров в час считалось не самым дорогим удовольствием, то теперь за это придется выложить сразу 3 тысячи рублей. Это в шесть раз выше прежнего тарифа. Не останутся без внимания и те, кто привык парковаться где попало или проезжать на красный свет, — санкции по этим пунктам тоже взлетят.

Но и это еще не все. Законодатели расширили сам список того, что считается нарушением. Отныне водители обязаны уступать дорогу не только обычным машинам, но и беспилотным транспортным средствам. Кроме того, помехой теперь нельзя считать и роботизированные средства доставки, которые все чаще появляются на улицах крупных городов. За неуважение к таким участникам движения тоже последует наказание.

Еще один неприятный сюрприз касается камер. В городах-миллионниках на трассах заработает система видеофиксации, которая будет автоматически увеличивать сумму штрафа на 50 процентов. А в некоторых случаях у нарушителей вообще не останется шанса отделаться предупреждением: если проступок попал на камеру, заменить денежное взыскание на профилактическую беседу не дадут.