Жителям Подмосковья рассказали, как развиваться с платформой «Россия – страна возможностей»

Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» создали по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года, она помогает всем желающим получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

Наблюдательный совет платформы возглавляет президент РФ Владимир Путин, она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Проекты, конкурсы и олимпиады позволяют участникам найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку и многое другое.

В рамках проекта была создана «Мастерская управления «Сенеж», где молодежь и управленцы могут пройти обучение. Мастерская выступает центром консолидации образовательного процесса управленческого состава трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества. Там проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

На базе ведущих вузов страны платформа развивает Центры компетенций, где студенты могут пройти диагностику надпрофессиональных навыков и получить инструменты для их развития. Офисы «России – страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области, там оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.