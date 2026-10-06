Переезд в Подмосковье обойдется дороже: спрос на грузчиков вырос на 27%

Спрос на услуги физической помощи в Московской области за год вырос на 27%. Жители и бизнес стали чаще обращаться к специалистам для погрузки, подъема вещей, сборки мебели, упаковки и других работ, сообщает REGIONS со ссылкой на аналитиков «Авито Услуг».

Что жители Подмосковья стали чаще делегировать

Рост спроса наблюдается не только на услуги, связанные непосредственно с перемещением тяжестей. Все чаще специалисты требуются для выполнения большого количества однотипных операций.

За год спрос на комплектацию и упаковку товаров увеличился на 89%, на стикерование — на 69%, а на приемку товаров — на 40%. По итогам лета рост составил 71%, 60% и 46% соответственно.

По мнению аналитиков, такая динамика может быть связана с необходимостью бизнеса привлекать дополнительные ресурсы при увеличении объемов поставок. Часть повторяющихся операций компании предпочитают передавать сторонним исполнителям, чтобы не увеличивать нагрузку на штатных сотрудников.

Какие физические услуги остаются востребованными

Классическая помощь с перемещением вещей также сохраняет популярность. Спрос на погрузку с использованием подъемника за год вырос на 13%, а за лето — на 21%.

Подъем на этаж без лифта прибавил 6% за год и 20% за лето. Обычный подъем на этаж за летний период стал востребованнее на 16%, сборка и разборка мебели — на 7%.

Сколько стоит час работы грузчика

В «Авито Услугах» отмечают, что одним из основных ориентиров стоимости остается час работы специалиста. Погрузка и разгрузка в среднем обходятся примерно в 1 тыс. рублей за час, столько же стоит работа одного грузчика.

Погрузка с использованием подъемника стоит около 1,2 тыс. рублей в час. Подъем вещей на этаж обходится в среднем примерно в 2 тыс. рублей, а при отсутствии лифта — около 2,5 тыс. рублей за час работы одного грузчика.

Услуги для бизнеса рассчитывают по объему

Некоторые виды работ оплачиваются не по времени, а за количество обработанных единиц. Приемка товара в среднем стоит от 20 рублей за единицу, стикерование — около 10 рублей.

Комплектация и упаковка товара обходятся примерно в 75 рублей за одну упаковку. В эту стоимость входит до 10 операций при упаковке.