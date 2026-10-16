Ушел в советники: какую новую должность получил бывший глава Автозаводского района

В руководстве ключевых административных территорий Нижнего Новгорода и прилегающих муниципальных образований произошли серьезные кадровые назначения. Глава города Юрий Шалабаев официально сообщил о ротации руководителей районных администраций. Изменения затронули Нижегородский, Автозаводский, Ленинский и Кстовский районы. Новые управленцы имеют многолетний опыт работы на муниципальной службе и глубокое понимание местной специфики. О подробностях кадровой реструктуризации информирует Коммерсантъ .

Кто возглавит районы: подробности о новых назначениях

Все назначенные чиновники до перехода на новые должности проработали в структуре муниципальной власти длительное время.

Кстовский район: администрацию возглавит Алексей Рыболовлев . На муниципальной службе он состоит с 2011 года, успел поработать в Ленинском и Сормовском районах, а с 2023 года занимал пост главы Нижегородского района.

Нижегородский район: временное исполнение обязанностей главы района возложено на первого заместителя Родиона Учаева .

Автозаводский район: новым главой назначен Сергей Лукоянов , работающий в местной администрации с 2002 года. С 2024 года он возглавлял Ленинский район. Бывший глава Автозаводского района Александр Нагин переведен на должность советника мэра на общественных началах.

Ленинский район: руководителем назначен Сергей Кучин, который с 2019 года возглавлял местное самоуправление Дивеевского муниципального района.

Задачи от градоначальника: работа «в полях» и развитие территорий

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подчеркнул, что принятые решения направлены на повышение эффективности управления.

По словам главы города, все назначенные руководители отлично знакомы со спецификой работы непосредственно «в полях» и имеют успешный практический опыт решения сложных городских задач. Главной целью новых назначений является планомерное развитие районов и повышение уровня комфорта для жителей Нижнего Новгорода.