«Безопасность детей — приоритет»: в детсадах хотят установить видеонаблюдение

«Совет матерей» предложил оснастить все детские сады системами видеонаблюдения

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая выступила с инициативой об обязательном оснащении всех российских детских садов системами видеонаблюдения. Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова оказалось в распоряжении РИА Новости.

Согласно письму, поводом для предложения стало обращение в организацию от бывшей сотрудницы частного детского сада, воспитывающей двухлетнюю дочь. Женщина выразила обеспокоенность возможными случаями насилия в дошкольных учреждениях, которые зачастую остаются без официальной фиксации.

«Совет матерей» поддержал инициативу, подчеркнув, что безопасность детей в дошкольных образовательных организациях является приоритетной задачей государственной политики. В документе содержится просьба рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязательное оснащение всех детских садов, как частных, так и государственных, системами видеонаблюдения с обеспечением необходимых условий хранения и доступа к записям.

Как отметила Буцкая, видеонаблюдение позволит не только предотвращать конфликтные ситуации, но и объективно фиксировать факты недопустимого обращения с детьми. Кроме того, записи помогут защитить добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений.

Ранее сообщалось о том, что в Люберцах открыли обновленное дошкольное отделение школы № 26.

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