Кишечная инфекция передается половым путем: почему врачи обеспокоены ростом резистентности

В США увеличивается доля штаммов шигелл, устойчивых к антибиотикам, а лечение инфекции становится сложнее. Генетик Кембриджского университета Кейт Бейкер рассказала об этой тенденции газете The New York Post.

Доля устойчивых штаммов выросла до 8,5%

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2011 году устойчивость к препаратам выявлялась у 0% исследованных штаммов шигелл, тогда как к 2023 году показатель достиг 8,5%.

Шигеллез — кишечная инфекция, которая может сопровождаться диареей и другими симптомами со стороны пищеварительной системы. Некоторые случаи требуют лечения антибиотиками, однако устойчивость бактерий способна ограничивать выбор эффективных препаратов.

По словам Бейкер, за последнее десятилетие инфекция стала значительно сложнее поддаваться лечению по сравнению с ситуацией, когда для терапии было достаточно стандартных препаратов.

Заражение может происходить половым путем

Согласно приведенным в публикации данным, мужчины нередко заражаются шигеллезом при сексуальных контактах. По информации Бейкер, в период с 2015 по 2020 год число таких случаев увеличилось на 15%.

Передача инфекции половым путем не является единственным способом заражения: шигеллы также распространяются фекально-оральным путем, в том числе через загрязненные руки, пищу или воду.

Почему бактерии становятся устойчивыми

Эксперты связывают развитие устойчивости с использованием неподходящих антибиотиков. Если препарат не действует на возбудителя должным образом, это может способствовать сохранению и распространению устойчивых бактерий.

При этом устойчивость к антибиотикам не означает, что каждый случай шигеллеза невозможно вылечить. Выбор терапии зависит от конкретного штамма, результатов обследования и состояния пациента. Самостоятельно принимать антибиотики при кишечной инфекции не следует: необходимость лечения и выбор препарата должен определять медицинский специалист.